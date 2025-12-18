Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Большую часть игры играли хорошо, было хорошее движение, эмоций было достаточно, моментов. Сами не забили, своими ошибками помогли сопернику могли вытащить матч.

Сложно на протяжении всего матча доминировать, какую-то часть игры одна команда доминирует, какую-то другая. Вопрос как мы распоряжаемся своими отрезками.

Это игра, здесь постоянно идут эмоции, но нужно контролировать себя, особенно когда идёт жажда борьбы, свои действия. Пауза на долгий просмотр? Это был игровой момент, арбитрам нужно разобраться, чтобы принять решение, от этого паузы и возникают», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции.