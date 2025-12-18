Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«На протяжении первых двух периодов мы владели инициативой. Мы отлично отыграли, забили хорошие голы. После прошедшей игры мы провели работы над ошибками, разобрали моменты, которые у нас не получались.

Можно сказать, треть двадцатиминутку мы отыграли как по методичке. Расстроила концовка, но, в целом, я доволен матчем», — цитирует Ги Буше пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Локомотива» 20-го декабря.