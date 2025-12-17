Российский комментатор Михаил Камнев ответил на вопрос о высокой результативности нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в нынешнем сезоне НХЛ.

Евгений Малкин — нападающий «Питтсбурга» globallookpress.com

«Не скрою, результативность Евгения стала одним из главных открытий сезона. Но если посмотреть с другой стороны, этому поспособствовала, в том числе, и смена главного тренера.

Команда устала от Салливана, а Салливан устал от команды. Дэн Мьюз смог вдохнуть новую жизнь в "Пингвинз". Я всё ещё не уверен, что в таком темпе получится пройти всю регулярку, но побороться за плей-офф "Питтсбургу" по силам», — cказал Камнев LiveResult.

В нынешнем сезоне Малкин провел за «Питтсбург» 26 матчей, забросил 8 шайб и сделал 21 голевую передачу.