Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о совместной работе с главным тренером команды Бобом Хартли.

Боб Хартли globallookpress.com

«Думаю, в целом команда его рисунок поняла. Проблемы есть в деталях, им надо очень много внимания уделять. Как я для себя понял, самое основное — это фокус на всей игре, потому что если его нет и ты не уделил внимание деталям, то это критическое для него и команды.

Он около 20 лет работал в НХЛ, тренер с большой буквы. Он очень много подсказывает деталей, особенно со мной проводит много работы, так как я молодой, видео все время разбираем», — цитирует Сурина ТАСС.

«Локомотив» с 48 очками занимает второе место в Западной конференции.