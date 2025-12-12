«Колорадо Эвеланш» уверенно переиграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева стали первой командой сезона-2025/2026, преодолевшей отметку в 50 очков, и с 51 баллом возглавили Западную конференцию.

Натан Маккиннон globallookpress.com

Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон забросил шайбу и достиг отметки в 392 гола в регулярных чемпионатах, обойдя Джо Сакика (391) и став единоличным лучшим снайпером в истории «Колорадо».

Канадский форвард Маккиннон смог выиграть Кубок Стэнли в 2022 году в роли лидера «Колорадо», а в прошлом сезоне вошел в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», как хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.