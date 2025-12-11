Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал свою сборную лучших игроков в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Радулов
Александр Радулов globallookpress.com

«Если называть лучшую пятёрку хоккеистов КХЛ на данный момент, то однозначно начну с Владимира Ткачева.  Я следил за его игрой, он в большом порядке.   

Вторым среди нападающих я выберу Александра Жаровского из "Салавата".  Хочется поддержать молодого парня.  Очень радует, что у нас появляется новая звёздочка.  Третьим можно назвать Радулова.  Но Александра уже даже неудобно выбирать в лучшую пятёрку (смеётся).  Все и так знают о высочайшем уровне его игры.  Обязательно надо выбрать кого-то из "Торпедо", потому что команда сейчас находится вверху турнирной таблицы.  Поэтому остановлю свой выбор на Василии Атанасове.  Мне нравится этот парень.  Он заслуживает попадания в лучшую пятёрку сезона.

Среди защитников хорошо выглядит Бреннан Менелл из СКА.  Не так давно он стал героем овертайма.  А лучший вратарь — Никита Серебряков.  Тут даже обсуждать не нужно», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

Ткачев на данный момент является лучшим форвардом КХЛ, набрав 43 (9+34) очка