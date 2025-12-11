Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал свою сборную лучших игроков в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Радулов globallookpress.com

«Если называть лучшую пятёрку хоккеистов КХЛ на данный момент, то однозначно начну с Владимира Ткачева. Я следил за его игрой, он в большом порядке.

Вторым среди нападающих я выберу Александра Жаровского из "Салавата". Хочется поддержать молодого парня. Очень радует, что у нас появляется новая звёздочка. Третьим можно назвать Радулова. Но Александра уже даже неудобно выбирать в лучшую пятёрку (смеётся). Все и так знают о высочайшем уровне его игры. Обязательно надо выбрать кого-то из "Торпедо", потому что команда сейчас находится вверху турнирной таблицы. Поэтому остановлю свой выбор на Василии Атанасове. Мне нравится этот парень. Он заслуживает попадания в лучшую пятёрку сезона.

Среди защитников хорошо выглядит Бреннан Менелл из СКА. Не так давно он стал героем овертайма. А лучший вратарь — Никита Серебряков. Тут даже обсуждать не нужно», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

Ткачев на данный момент является лучшим форвардом КХЛ, набрав 43 (9+34) очка