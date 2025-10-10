Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Мне пока не всё нравится. Домашняя серия закончена, но она прошла с перепадами. Пока у нас нет необходимого рисунка и целостности игры, которую хотим видеть. Надеюсь, что в ближайшее время стабилизируемся.

Ружичка слишком "сытый"? Пытаемся разбудить. И не только Ружичку. Есть другие игроки, до которых пытаемся достучаться», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции с 17 баллами.