Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против ЦСКА (4:3 Б).

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Игра интересная, зрителям понравилась. Интрига, камбэк — все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы сегодня не экономили.

С "Нефтехимиком" совсем разные ситуации. Сегодня вышли робко, пропускали голы, не свойственные столичному дерби. ЦСКА начал мощно, и мы должны были этого ожидать. Но мы не справились с отдельными моментами, отсюда такой результат. Мы проиграли именно из‑за того, к чему мы готовились. И нужно было исправлять именно это. Но отыграться с 0:3 против ЦСКА — дорогого стоит. И всех, кто причастен к этой игре, я хотел бы поблагодарить», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 4-е место в Западной конференции, набрав 17 баллов. ЦСКА с 14 баллами остается на 8-й позиции в турнирной таблице.