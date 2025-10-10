Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против ЦСКА (4:3 Б).

Алексей Кудашов
Алексей Кудашов globallookpress.com

«Игра интересная, зрителям понравилась.  Интрига, камбэк — все, что должно быть в столичном дерби.  Знали, что завтра выходной, поэтому силы сегодня не экономили.

С "Нефтехимиком" совсем разные ситуации.  Сегодня вышли робко, пропускали голы, не свойственные столичному дерби.  ЦСКА начал мощно, и мы должны были этого ожидать.  Но мы не справились с отдельными моментами, отсюда такой результат.  Мы проиграли именно из‑за того, к чему мы готовились.  И нужно было исправлять именно это.  Но отыграться с 0:3 против ЦСКА — дорогого стоит.  И всех, кто причастен к этой игре, я хотел бы поблагодарить», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 4-е место в Западной конференции, набрав 17 баллов.  ЦСКА с 14 баллами остается на 8-й позиции в турнирной таблице.