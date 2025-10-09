Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал дату дебюта новичка команды Евгения Кузнецова в составе магнитогорцев.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Огонек в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать. У нас 13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет. Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Матч «Металлурга» против «Торпедо» состоится завтра, 10 октября.