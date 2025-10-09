Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2 ОТ).

Бенуа Гру — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Барыс — непростой соперник, у них хорошие хоккеисты. Нам в сейчас непросто даются победы, надеюсь, эта даст ребятам энергию и сделает задел на следующие матчи, которые будут непростыми.

Чего не хватает в игре "Трактора"? Мы можем многое делать лучше, многое», — передает слова Гру «Матч ТВ».

«Трактор» располагается на 4-й позиции в таблице Востока с 16-ю очками в активе. В следующем матче челябинцы сыграют против «Локомотива» 11-го октября.