Российский хоккеист Александр Овечкин попал в заявку «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ. Ранее форвард пропустил часть предсезонных игр из-за травмы нижней части тела, приняв участие только в двух контрольных матчах и не набрав очков.

Александр Овечкин globallookpress.com

Новый сезон стартует на этой неделе: «Кэпиталз» 8 октября сыграют с «Бостоном». В заявку на игру против «Брюинз» вошли 23 игрока, включая капитана команды Овечкина.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.