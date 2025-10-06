Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался об успешном старте своей команды в текущем сезоне.

Максим Федотов globallookpress.com

«Сенсацией себя не ощущаем, если вы об этом. Хорошо подготовились к чемпионату, следовательно, хорошо начали сезон. Понятное дело, где-то у нас не получалось, но мы отдавались игре каждый матч.

Не удивлены прорывным результатом? Не знаю, я когда подписывал контракт с "Нефтехимиком", встретил много ребят знакомых, понимал их уровень, ребята серьёзные. Чувствовалось, что можем дать результат, такого, что будем где-то на десятом месте в конференции, — даже мыслей таких не было. Стремимся к самым высоким позициям, а как иначе в спорте?

Задача "Нефтехимика" — не просто попасть в плей-офф, а занять место повыше? Это у всех команд так, чем выше — тем лучше. И мы стремимся», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

«Нефтехимик» с 14 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.