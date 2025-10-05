Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче против «Северстали» (3:2).

«Были хорошие отрезки, были "селфиш" отрезки. Уверен, что наши ребята — командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счет команды. Мы не сыграли идеальную игру. Против "Северстали" очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут. И сегодня мы тоже сыграли не идеально. Победа — это заслуга того, что парни пытались играть в командный хоккей», — цитирует Никитина клубная пресс-служба.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада (13 баллов), а «Северсталь» — на 8-й позиции с 12-ю баллами.