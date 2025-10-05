Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Сочи » (3:1).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Хороший первый период, во втором немного сбавили обороты, соперник сумел перехватить инициативу. Понравилось, что в третьей двадцатиминутке стали играть в тот хоккей, который нам нужен был, чтобы выиграть: единоборства, без потерь проходили в средней зоне. Это давало ритм, что было важно в этом матче.

Много потерь во втором периоде? Да, после хорошего периода ребята выдохнули, думали, что будет всё так же. А "Сочи" уже в конце первого периода добавили, по-другому шли в единоборства, шайбу выгрызают. У нас пропала основательность и заряженность на единоборства, и этим соперник хорошо и быстро пользуется», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает последнее 11-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Динамо» М 8-го октября.