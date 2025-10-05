«Виннипег Джетс» подписал новый двухлетний контракт с российским нападающим Никитой Чибриковым, начиная с сезона-2026/2027. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в социальной сети Х.

Никита Чибриков globallookpress.com

В предстоящем сезоне Чибриков проведёт последний год по действующему контракту новичка. По новому соглашению он заработает $850 тыс. в первый год и $900 тыс. — во второй.

22-летний хоккеист был выбран «Виннипегом» под 50-м номером драфта НХЛ 2021 года. В КХЛ он выступал за московский «Спартак» после обмена из СКА летом 2022 года.

В сезоне-2024/25 Чибриков провёл за «Виннипег» четыре матча, набрав 3 очка (2+1), а также 30 игр за фарм-клуб в АХЛ, где набрал 18 очков (7+11).