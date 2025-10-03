Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (5:4).

Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала» t.me/hcadmiralru

«Довольны результатом. Была череда поражений, важно было победить. Концовку игры смазали удалениями, нервозность была, но молодцы, что дотерпели. Работы еще много впереди.

Каждый сезон существенно меняется состав? Отталкиваемся от того, что у меня в руках. Но делаем акцент на атакующий стиль, хотим, чтобы было больше креатива в атаке. В этом сезоне большое внимание уделяем обороне, игре в меньшинстве, но пока не так хорошо это работает. В атаке хорошо играем, пока ребята свежие и адаптируются к этому часовому поясу», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке дальневосточники сыграют против «Лады» 5-го октября.