«Адмирал» обыграл «Сочи» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Аркадий Шестаков — нападающий «Адмирала» globallookpress.com

У хозяев дублем отметился нападающий Матвей Гуськов, отличившись на 15-й и 47-й минутах.

Еще по шайбе забросили Денис Венгрыжановский на 33-й минуте и Сергей Попов на 45-й минуте.

В составе «Адмирала» голы записали на свой счет Аркадий Шестаков на 11-й минуте, Семён Кошелев на 13-й минуте, Даниил Гутик на 21-й, Кайл Олсон на 35-й минуте и Никита Тертышный на 43-й минуте.

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. «Сочи» — на 10-й строчке Запада (9).