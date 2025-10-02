Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов подвел итог матча против «Торпедо» (2:3 ОТ).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Настроение печальное. Очко взяли, но не о том шла речь. Матч оставил небольшой осадок, не самый хороший. Нечего таить, решай игру раньше, забивай гол…. Но, к сожалению, продолжаем сами себе стрелять в ногу и терять очки. Спорт — такая вещь, когда не забиваешь ты — забивают тебе. Не хочется, чтобы это было тенденцией. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Путь не всегда бывает ровным. Неплохо начинали, но нужно быть более уверенным в своих силах. Видно пока мы еще к этому не пришли.

Перед третьим периодом было сказано, что мы не сушим игру, играем правильно, без удалений. Но иногда человеческий фактор влияет на решения. Ты никак не можешь это предугадать, ты ошибаешься, тебя наказывают. На кого‑то показывать пальцем не в моих правилах, потому что это командная игра. Нужно каждому из нас покопаться в себе. Поменяли сочетания и вроде нашли, пошли голы, был момент у Полякова, когда могли решить ход матча.

Должны понимать, что легких игр не бывает. Команда еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе. Не хотим, чтобы ребята были закрепощены и совершали ошибки, но иногда нужно больше простоты, концентрации. Об этом было сказано и перед игрой. Это процесс, который бывает очень болезненным. Не сомневаюсь, что мы его преодолеем. Нужно провести серию матчей более уверенно», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 17 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 12 баллами осталось на 5-й строчке.