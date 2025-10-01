Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу возвращения на лед. Во вторник россиянин провел полноценную тренировку после восстановления от травмы нижней части тела.

«Приятно вернуться. Конечно, мне нужно больше времени, потому что, конечно, пропущенная неделя немного ударила по мне. Но в целом, я справлюсь. Конечно, сегодня все было как по маслу, но мы не хотим перенапрягаться, ведь это тренировочный лагерь, и у нас еще есть время подготовиться к сезону. Так что я буду готов и надеюсь, что мое тело будет чувствовать себя хорошо.

Конечно, иногда ты тренируешься и получаешь незначительные повреждения, слегка растягивая мышцу, и нужно просто действовать с умом. Иногда ты приезжаешь в тренировочный лагерь и чувствуешь легкую боль в колене, запястье или еще где, так что приходится делать укол или принимать таблетки, чтобы почувствовать себя лучше. Но в целом мы не хотим форсировать события, поэтому занимаемся в спортзале и тренируемся отдельно», — цитирует официальный сайт лиги Овечкина.