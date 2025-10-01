Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (3:6).

Бенуа Гру — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Разочарован усилиями нашей команды в этом матче, сегодня мы не заслужили победы.

Игра Ливо? У Ливо сейчас много хороших эпизодов, он принимает хорошие решения. Но вратарь хорошо играет или шайба просто не попадает в ворота. Я не ждал, что он сразу после подписания забросит 49 шайб. На сегодняшний момент у него 12–13 очков. В шайбе Светлакова тоже есть его заслуга.

Возвращение Григоренко? Мне понравились усилия Михаила на льду, он уверенно действовал с шайбой, создавал моменты, рад вновь его видеть на площадке», — передает слова Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 4-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против московского «Динамо» 2-го октября.