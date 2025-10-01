Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание контракта с экс-нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«То, что обсуждали буквально все в российском хоккейном сообществе в последние дни, случилось — "Металлург" подписал контракт с Евгением Кузнецовым. Не думаю, что он нуждается в представлении. Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа — самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.

Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим у него запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок высокого уровня и больших задач. Уверен, что Андрей Владимирович (Разин, главный тренер "Металлурга") знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за "Металлург". От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», — приводит слова Бирюкова пресс‑служба «Металлурга».

Соглашение с форвардом рассчитано на один год — до конца сезона-2025/2026. Он перешел в новую команду на правах свободного агента.