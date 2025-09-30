Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин приступит к тренировкам с командой в пятницу, сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера Криса Ноблоха.

Василий Подколзин globallookpress.com

На прошлой неделе клуб объявил о скоропостижной смерти отца Подколзина, Александра, после чего 24-летнему хоккеисту был предоставлен отпуск, и он отправился в Россию. Ожидается, что форвард вернется в Эдмонтон во вторник вечером.

23 сентября Подколзин продлил контракт с «Эдмонтоном» до 2028 года. В регулярном сезоне-2024/25 россиянин отметился 8 голами и 16 результативными передачами.