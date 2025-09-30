Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение капитана «Вашингтон Кэпиталз»Александра Овечкина в общую тренировочную группу после травмы.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Может немножко выдохнуть Америка в данном случае. Понятно, что мы тоже все переживаем. У Саши все упирается в отсутствие травм: если будет идти без повреждений, то может провести ещё несколько сильных сезонов», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник 40-летний форвард впервые с начала предсезонки принял участие в полноценной тренировке команды без ограничений на контактную борьбу. Ранее из-за травмы он занимался по индивидуальной программе и пропустил несколько товарищеских матчей «Вашингтона».