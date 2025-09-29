Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в матче с «Ак Барсом»(4:1).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Поздравляю всех с победой. Она нужна нам была. Очень много травмированных игроков было. Парням нужна была эта победа, чтобы расти. Здорово, что забили первыми и грамотно действовали. Мы грамотно оборонялись и здорово Женька [Аликин] спасал нас.

Что говорил в раздевалке? Сказали парням, как они должны действовать, что делать. Молодые игроки? Ждём большего от них. Они набивают свои шишки», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 7-й строчке (9).