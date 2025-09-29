Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в матче с «Ак Барсом»(4:1).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Поздравляю всех с победой.  Она нужна нам была.  Очень много травмированных игроков было.  Парням нужна была эта победа, чтобы расти.  Здорово, что забили первыми и грамотно действовали.  Мы грамотно оборонялись и здорово Женька [Аликин] спасал нас.

Что говорил в раздевалке?  Сказали парням, как они должны действовать, что делать.  Молодые игроки?  Ждём большего от них.  Они набивают свои шишки», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе.  «Ак Барс» — на 7-й строчке (9).