Нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд поделился впечатлениями после первой заброшенной шайбы в новом сезоне.

Нэйтан Тодд
Нэйтан Тодд globallookpress.com

«Просто хороший гол.  Воспользовался заслонами, которые поставили ребята.  Прошел, бросил.  Рад, что наконец‑то забил.  Сразу груз с плеч», — сказал Тодд «Матч ТВ».

В воскресенье «Спартак» на своем льду уступил «Шанхайским Драконам» в матче Чемпионата КХЛ со счётом 1:3.  Гол «красно‑белых» был заброшен именно Тоддом.  После 9 матчей команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.