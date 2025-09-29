В воскресенье «Спартак» на своем льду уступил «Шанхайским Драконам» в матче Чемпионата КХЛ со счётом 1:3. Гол «красно‑белых» был заброшен именно Тоддом. После 9 матчей команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.

«Просто хороший гол. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил. Рад, что наконец‑то забил. Сразу груз с плеч», — сказал Тодд «Матч ТВ».

Нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд поделился впечатлениями после первой заброшенной шайбы в новом сезоне.

