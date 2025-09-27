Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о волевой победе своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (6:4).

Михаил Кравец — главный тренер «Барыса» globallookpress.com

«Тяжёлая игра, пришлось всё время догонять. Хотя каждую встречу у нас один и тот же разговор — настраиваемся, чтобы забить первыми, выиграть первый период. Понятно, из-за каких ошибок это не получается, но пока исправить их не удается. Рады, что у команды есть характер. Никто не сдался, все продолжали работать.

Все четыре звена друг друга поддерживали и старались вытащить игру. Тем более так много болельщиков пришло. Ребята хотели доказать и выиграть. Хорошо, что забили столько голов. Для нас это был важный и принципиальный матч с командой, с которой наверняка будем бороться за место в плей-офф», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

После этого матча астанинская команда занимает 7-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем поединке «Барыс» встретится с «Адмиралом» 29-го сентября.