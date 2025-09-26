Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче команды против «Северстали» (4:2).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Непростой матч для нас. В начале встречи нас переигрывали. Мы в целом медленнее, чем соперник. Выстояли, забили в большинстве.

Что сказал в первом перерыве? Соперник доминирует всю игру, все хоккеисты у них быстрые. У нас стала лучше стыковая борьба, второй период удался.

Мы разбираем команду и понимаем, как с ней нужно сыграть. Шипачев бросил и забил, мастеровито сыграл», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

«Динамо» благодаря этой победе набрало 12 очков и идет третьим в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 8 очками девятая.