Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче команды против «Северстали» (4:2).

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Непростой матч для нас.  В начале встречи нас переигрывали.  Мы в целом медленнее, чем соперник.  Выстояли, забили в большинстве.

Что сказал в первом перерыве?  Соперник доминирует всю игру, все хоккеисты у них быстрые.  У нас стала лучше стыковая борьба, второй период удался.

Мы разбираем команду и понимаем, как с ней нужно сыграть.  Шипачев бросил и забил, мастеровито сыграл», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

«Динамо» благодаря этой победе набрало 12 очков и идет третьим в Западной конференции КХЛ.  «Северсталь» с 8 очками девятая.