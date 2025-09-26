Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан подвел итог матча против «Лады» (4:1).

Жерар Галлан globallookpress.com

«Очень хорошая игра для нашей команды. Здорово сработала бригада большинства, они стали главной причиной нашей победы сегодня. Хорошо сработала и спецбригада меньшинства. Нужно отдать должное команде соперника, они хорошо играли, особенно в равных составах.

Также наш вратарь совершил достаточно ключевых сэйвов, держал нас в игре, так что он сегодня — наш игрок матча. Не скажу, что у нас были особо сильные эмоции в первом периоде, ведь эмоции — часть хоккея. Обе команды удалялись в первом периоде, поэтому у обоих команд были шансы в большинстве — мы свои реализовали. Ну и наше меньшинство сработало, не дали сопернику реализовать свои шансы.

Как мы улучшили своё большинство? В последних трёх-четырёх матчах мы действительно улучшили этот компонент. Сегодня шайба хорошо двигалась, но, в основном, здесь всё, как у всех. Мы разбираем спецбригады соперника, работаем над этим. Когда получается, когда нет. Сегодня, я считаю, мы показали свою лучшую игру в большинстве», — приводит слова Галлана пресс-служба КХЛ.

«Шанхай» с 10 очками поднялся на 5-ю строчку Западной конференции, «Лада» с 3 баллами замыкает таблицу Запада.