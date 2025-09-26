Капитан «Флориды» Александр Барков покинул лед во время тренировки с помощью врачей из-за проблем с правой ногой.  Финн, которому 30 лет, пройдет медицинское обследование, после чего станут известны подробности травмы и сроки восстановления.

Александр Барков
Александр Барков globallookpress.com

«Нам нужно научиться выигрывать матчи без лучших игроков.  Какой бы ни был отчёт врачей, это не повлияет на то, как мы будем справляться дальше», — заявил главный тренер Пол Морис.

«Флорида» начнет сезон-2025/26 домашним матчем против «Чикаго» 8 октября.  Ранее команда уже потеряла форвардов Мэтью Ткачака и Томаша Носека из-за травм нижней части тела.