Капитан «Флориды» Александр Барков покинул лед во время тренировки с помощью врачей из-за проблем с правой ногой. Финн, которому 30 лет, пройдет медицинское обследование, после чего станут известны подробности травмы и сроки восстановления.

Александр Барков globallookpress.com

«Нам нужно научиться выигрывать матчи без лучших игроков. Какой бы ни был отчёт врачей, это не повлияет на то, как мы будем справляться дальше», — заявил главный тренер Пол Морис.

«Флорида» начнет сезон-2025/26 домашним матчем против «Чикаго» 8 октября. Ранее команда уже потеряла форвардов Мэтью Ткачака и Томаша Носека из-за травм нижней части тела.