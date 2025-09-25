2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
    Гру: Наш первый период — один из лучших в сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Авангард
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Бенуа Гру
    Бенуа Гру

    «Хорошая победа, мы видели упорную борьбу на льду. Наш первый период — один из лучших в сезоне, затем уже соперник начал поддавливать. Отдельно отмечу отличную игру Сергея Мыльникова, плюс отмечу, что мы нашли способ противостоять сопернику, который улучшал игру в течение матча.

    У нас есть долгосрочный план по вратарям, но мы концентрируемся на ежедневных действиях. Сегодня наступило время Сергею Мыльникову получить хороший вызов, и он, я считаю, сыграл великолепно», — приводит слова Гру «Чемпионат».

    «Трактор» занимает 3-ю строчку в таблице Восточной конференции с 12 очками.

