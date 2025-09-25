1-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
    Билялов — о выходе «Ак Барса» из кризиса: Следующие игры выездной серии будут основополагающими

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал, как казанская команда может выйти из кризиса в ближайших матчах КХЛ.

    Тимур Билялов — голкипер «Ак Барса»
    Тимур Билялов — голкипер «Ак Барса»

    «Сейчас у нас идёт хороший выезд, играем с сильными командами. Две следующие игры выездной серии будут основополагающими. Покажут, выходим мы на нужный путь или нет.

    Если будем выгрызать победу в каждой игре, то можно говорить, что выходим из кризиса. Пока есть победа, идём дальше, будем стараться побеждать дальше», — приводит слова Билялова сайт «Ак Барса».

  22/09/2025

    • Напомним, что сегодня 25-го сентября, казанцы обыграли «Барыс» со счетом 2:1. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Металлурга» 27-го сентября.

