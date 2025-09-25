Билялов — о выходе «Ак Барса» из кризиса: Следующие игры выездной серии будут основополагающими

Вратарьрассказал, как казанская команда может выйти из кризиса в ближайших матчах КХЛ.

«Сейчас у нас идёт хороший выезд, играем с сильными командами. Две следующие игры выездной серии будут основополагающими. Покажут, выходим мы на нужный путь или нет.

Если будем выгрызать победу в каждой игре, то можно говорить, что выходим из кризиса. Пока есть победа, идём дальше, будем стараться побеждать дальше», — приводит слова Билялова сайт «Ак Барса».

Напомним, что сегодня 25-го сентября, казанцы обыграли «Барыс» со счетом 2:1. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Металлурга» 27-го сентября.