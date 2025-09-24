ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Козлов — о Хмелевском: Он много сделал для команды, но это хоккейная жизнь

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об обмене нападающего Александра Хмелевского.

    Александр Хмелевский
    Александр Хмелевский

    «Состояние команды после обмена Хмелевского? Ребята сплотились, ребята продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Что касается обмена Саши, то это хоккейная жизнь, Саша принял решение поменять команду, мы должны уважать это решение и можем только пожелать ему удачи. Он много сделал для команды, но это хоккейная жизнь.

    Для меня это было сюрпризом. Но решение игрока мы уважаем, ему только удачи в будущем», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс» на денежную компенсацию и защитника Уайтта Калинюка.

