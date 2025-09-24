Капризов пропустил матч «Миннесоты» на фоне переговоров о рекордном контракте

уступилав предсезонном матче НХЛ. Встреча в Далласе завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Старз» отличились Микко Рантанен и Джейсмон Робертсон, решающий гол в дополнительное время забросил Тайлер Сегин. У «Миннесоты» шайбы забили Давид Иржичек и Бен Глисон.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в игре участия не принимал. Ранее инсайдер Давид Паньотта сообщил, что его агенты возобновили переговоры с клубом о новом контракте, который может сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26 стартует 7 октября и завершится 16 апреля 2026 года.