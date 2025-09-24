Гришин: Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, когда выиграли, а это просто матч

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Вторая подряд игра с "Автомобилистом", понимали, что будет сложно. Просили ребят сыграть самоотверженно и жестко в обороне, быстрее переходить в атаку. Поначалу не очень удавалось, но удачно забили два гола и тем самым вселили уверенность в свои силы.

Когда вели в счете, показалось, что играли в большинстве вальяжно. Может, счет повлиял. Есть еще причина, может, команда противника тоже от этого страдала, но не буду их озвучивать — это внутренняя тема.

Действительно выдающаяся игра? Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, когда выиграли, а это просто игра.

"Сняли скальп" с претендента на Кубок Гагарина? Нельзя так говорить, у соперника хорошая команда. Возможно, у них спад, и мы попали на этот момент, начали ловить свою игру. Это придаст нам уверенности, раскрепостит, и мы станем играть лучше.

Потолок вашей команды виден? Не могу сказать, что полностью удовлетворен содержанием игры. Приятно, что нас замечают, но дифирамбы петь рано», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Торпедо» 27-го сентября.