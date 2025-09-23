«Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче

Тахир Мингачев Фото: globallookpress.com
За хозяев шайбы забрасывали Степан Старков (дважды), Александр Дарьин и Кайл Олсон.
В составе армейцев отличились Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Ретт Гарднер.
Этот успех позволил ЦСКА прервать трехматчевую серию поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Адмирал» — ЦСКА 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
Голы: Майстренко — 1 (Рой, Охотюк), 02:23 — 0:1. Долженков — 2 (бол., Рой, Охотюк), 09:53 — 0:2. Старков — 1 (Шэн, Ручкин), 11:22 — 1:2. Дарьин — 2 (Шулак), 25:07 — 2:2. Карнаухов — 3 (Еременко, Коваленко), 27:55 — 2:3. Мингачев — 1 (Полтапов), 46:21 — 2:4. Старков — 2 (бол., Гутик, Дарьин), 50:29 — 3:4. Олсон — 3 (Дарьин, Ручкин), 52:30 — 4:4. Гарднер — 1 (бол., Спронг, Полтапов), 58:06 — 4:5Вратари: Хуска — ГамзинШтраф: 4 — 8Броски: 43 (9+15+19) — 30 (12+10+8)
Команда Никитина теперь с 9 очками идет третьей на «Западе». «Адмирал» (8) — шестой.