ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 15:23
    • Нападающий Маттео Политано продлил контракт с «Наполи»
  • 15:14
    • «Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче
  • 13:57
    • Дмитрий Баринов ведет переговоры с «Локомотивом» о новом контракте
  • 13:42
    • «СЭ»: Руководство «Ахмата» опровергло переговоры с Далером Кузяевом
    Все новости спорта

    «Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче

    «Адмирал» — ЦСКА: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» проиграл на своем льду московскому ЦСКА со счетом 4:5.

    Тахир Мингачев
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Тахир Мингачев

    За хозяев шайбы забрасывали Степан Старков (дважды), Александр Дарьин и Кайл Олсон.

    В составе армейцев отличились Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Ретт Гарднер.

    Этот успех позволил ЦСКА прервать трехматчевую серию поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Адмирал» — ЦСКА 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
    Голы: Майстренко — 1 (Рой, Охотюк), 02:23 — 0:1. Долженков — 2 (бол., Рой, Охотюк), 09:53 — 0:2. Старков — 1 (Шэн, Ручкин), 11:22 — 1:2. Дарьин — 2 (Шулак), 25:07 — 2:2. Карнаухов — 3 (Еременко, Коваленко), 27:55 — 2:3. Мингачев — 1 (Полтапов), 46:21 — 2:4. Старков — 2 (бол., Гутик, Дарьин), 50:29 — 3:4. Олсон — 3 (Дарьин, Ручкин), 52:30 — 4:4. Гарднер — 1 (бол., Спронг, Полтапов), 58:06 — 4:5Вратари: Хуска — ГамзинШтраф: 4 — 8Броски: 43 (9+15+19) — 30 (12+10+8)

    Команда Никитина теперь с 9 очками идет третьей на «Западе». «Адмирал» (8) — шестой.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие