    Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 19:35
    • Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
  • 15:11
    • Хорнер официально покинул «Ред Булл»
    Все новости спорта

    Коньков: Кудашов сильный специалист, способный менять ситуацию в «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Коньков высказался о неудачном старте «бело-голубых» в нынешнем сезоне КХЛ.

    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» М
    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» М

    «Динамо преодолело кризис после 2-х побед подряд? Кризис будет преодолён, когда команда выправит турнирное положение. Сейчас для "Динамо" важна каждая игра и в первую очередь важно выправить командные действия, а очки появятся, как следствие качественных действий.

    Много разговоров шло о возможной отставке Кудашова? У нас многие команды сейчас идут ниже восьмого места, и что теперь нужно увольнять каждого тренера? Что касается "Динамо", могу сказать, что они показывают стабильную игру уже на протяжении двух сезонов. И если у команды что‑то не поехало на старте, это не отменяет того факта, что никто лучше Алексея Николаевича (Кудашова) эту команду не знает и не сможет найти решения на сегодняшний день.

  • Сегодня

    • Мастерство и сила тренера и его команды заключается в том, чтобы преодолевать любые ситуации, находить выходы и стабилизировать игру. Я считаю, что Кудашов сильный специалист, способный менять ситуацию в команде», — сказал Коньков «Матч ТВ».

    Сегодня, 22-го сентября московское «Динамо» одержало победу над «Амуром» со счетом 3:1. После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе.

  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Завтра в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Захарова — Миннен
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
    Теннис Бои Прочие