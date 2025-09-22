Коньков: Кудашов сильный специалист, способный менять ситуацию в «Динамо»

Бывший нападающий московскоговысказался о неудачном старте «бело-голубых» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Динамо преодолело кризис после 2-х побед подряд? Кризис будет преодолён, когда команда выправит турнирное положение. Сейчас для "Динамо" важна каждая игра и в первую очередь важно выправить командные действия, а очки появятся, как следствие качественных действий.

Много разговоров шло о возможной отставке Кудашова? У нас многие команды сейчас идут ниже восьмого места, и что теперь нужно увольнять каждого тренера? Что касается "Динамо", могу сказать, что они показывают стабильную игру уже на протяжении двух сезонов. И если у команды что‑то не поехало на старте, это не отменяет того факта, что никто лучше Алексея Николаевича (Кудашова) эту команду не знает и не сможет найти решения на сегодняшний день.

Мастерство и сила тренера и его команды заключается в том, чтобы преодолевать любые ситуации, находить выходы и стабилизировать игру. Я считаю, что Кудашов сильный специалист, способный менять ситуацию в команде», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Сегодня, 22-го сентября московское «Динамо» одержало победу над «Амуром» со счетом 3:1. После этого матча «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе.