«Амур» потерпел поражение от московского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровскийуступил московскомусо счётом 1:3.

Никита Гусев открыл счет на последней минуте первого периода (19:27) в меньшинстве, а в начале второго периода Девин Броссо удвоил преимущество «Динамо».

На шестой минуте третьего периода Алекс Гальченюк смог забить первую шайбу «Амура», но в середине периода Макс Комтуа восстановил разрыв в два гола — 3:1 в пользу москвичей.

«Амур» в следующем матче 25 сентября примет дома ЦСКА. Московское «Динамо» 24 сентября сыграет с «Шанхайскими Драконами» на своём льду.