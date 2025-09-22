ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Михаил Гуляев: Стараемся с каждым матчем прибавлять в мелочах

    Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал крупную победу своей команды над «Ак Барсом» со счетом 6:1 в матче чемпионата КХЛ.

    Михаил Гуляев
    Михаил Гуляев

    «Выходили на игру, наверное, у каждого в голове было, что мы первый матч проиграли им дома. Хотели исправиться, у нас сегодня это получилось. Думаю, мы делали правильные вещи. Не так много потерь, стараемся с каждым матчем прибавлять в мелочах. Правильно распоряжаемся шайбой», — сказал Гуляев в интервью «СЭ».

    После 6 матчей «Авангард» с 10 очками занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 5 очками идет десятым на «Востоке» после 7 игр. «Авангард» 23 сентября сыграет в гостях со СКА, а «Ак Барс» 25 сентября встретится с «Барысом».

