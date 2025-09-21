2-й тайм Арсенал — Манчестер СитиОнлайн
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:59
    • «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью
  • 18:33
    • «Айнтрахт» уступил дома «Униону» в Бундеслиге
    Тренер «Трактора» Гру: «Спартак» лучше воспользовался своими моментами

    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:5).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Вратарь соперника и большинство соперника сыграло лучше. Но наше меньшинство сыграло хорошо, несмотря на две пропущенные шайбы. Отдельно хотел отметить, что Андрей Никонов не тот игрок, который будет симулировать. У нас нет хоккеистов, которые будут заниматься симуляцией.

    Отсутствие голов у нападающих? Это не потому что они не старались забросить. У Дюбе, Светлакова и Глотова были отличные моменты. Соперник лучше воспользовался своими моментами», — передает слова Гру «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • 15/09/2025

    • После этого матча «Трактор» располагается на 3-й позиции Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Авангарда» 25-го сентября.

