Тренер «Трактора» Гру: «Спартак» лучше воспользовался своими моментами

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:5).

«Вратарь соперника и большинство соперника сыграло лучше. Но наше меньшинство сыграло хорошо, несмотря на две пропущенные шайбы. Отдельно хотел отметить, что Андрей Никонов не тот игрок, который будет симулировать. У нас нет хоккеистов, которые будут заниматься симуляцией.

Отсутствие голов у нападающих? Это не потому что они не старались забросить. У Дюбе, Светлакова и Глотова были отличные моменты. Соперник лучше воспользовался своими моментами», — передает слова Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» располагается на 3-й позиции Востока с 10-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Авангарда» 25-го сентября.