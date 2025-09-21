ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Трактор» проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

    «Трактор» — «Спартак»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Спартак
    Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Спартака» — 3:5.

    Андрей Миронов
    Андрей Миронов

    Дублем красно-белых отметился защитник Андрей Миронов, еще по шайбе забросили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча.

    За «Трактор» два гола на счету защитника Григорий Дронов и еще одну шайбу забросил Джордан Гросс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» — «Спартак» — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
    Голы: Миронов — 1 (Локхарт, Пашин), 06:00 — 0:1. Рубцов — 4 (бол., Пашин, Кин), 15:35 — 0:2. Гросс — 1 (Крощинский, Дер-Аргучинцев), 19:02 — 1:2. Дронов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кадейкин), 20:55 — 2:2. Дронов — 3 (бол., Дюбе, Ливо), 27:21 — 3:2. Миронов — 2 (Мальцев, Порядин), 31:39 — 3:3. Орлов — 2 (Рубцов, Ружичка), 32:02 — 3:4. Порядин — 2 (п. в., Пашин, Орлов), 59:36 — 3:5Вратари: Дригер, Мыльников — ЗагидулинШтраф: 15 — 15Броски: 32 (9+13+10) — 29 (13+10+6)

    «Спартак» с 8 очками после 7 матчей идет 4-м на «Западе». «Трактор» (10) — второй на «Востоке».

