«Трактор» проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Челябинскийпотерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского— 3:5.

Дублем красно-белых отметился защитник Андрей Миронов, еще по шайбе забросили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча.

За «Трактор» два гола на счету защитника Григорий Дронов и еще одну шайбу забросил Джордан Гросс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» — «Спартак» — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1) Голы: Миронов — 1 (Локхарт, Пашин), 06:00 — 0:1. Рубцов — 4 (бол., Пашин, Кин), 15:35 — 0:2. Гросс — 1 (Крощинский, Дер-Аргучинцев), 19:02 — 1:2. Дронов — 2 (Дер-Аргучинцев, Кадейкин), 20:55 — 2:2. Дронов — 3 (бол., Дюбе, Ливо), 27:21 — 3:2. Миронов — 2 (Мальцев, Порядин), 31:39 — 3:3. Орлов — 2 (Рубцов, Ружичка), 32:02 — 3:4. Порядин — 2 (п. в., Пашин, Орлов), 59:36 — 3:5Вратари: Дригер, Мыльников — ЗагидулинШтраф: 15 — 15Броски: 32 (9+13+10) — 29 (13+10+6)

«Спартак» с 8 очками после 7 матчей идет 4-м на «Западе». «Трактор» (10) — второй на «Востоке».