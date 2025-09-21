Гришин — о победе «Нефтехимика»: Хорошо двигались в течение всего матча

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«Хорошо двигались в течение всего матча. Выдержали темп и реализовали большинство. Было хорошее движение, мы добились победы.

Насколько хорошо изучили "Автомобилист"? Мы разбираем не конкретно противника, разбираем свои моменты, где были ошибки у нас. Ребята адекватно реагируют, поэтому сегодня мало допустили ошибок.

Как оценю выезд? Мы выиграли две игры из трёх, это положительный результат. Мы довольны. Жалко, что не зацепили очко в игре с "Трактором". Хорошие города и хорошее настроение. Возвращаемся домой.

Дебют Попугаева? Мы знаем его уровень игры. Он игрок момента, может неожиданно бросить и забить. Знали, что можем использовать его в большинстве. Мы поздравляем его с началом карьеры в КХЛ и с первой шайбой», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» вновь встретятся с «Автомобилистом» 24-го сентября в Нижнекамске.