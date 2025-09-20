ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Адмирал» уступил по буллитам «Динамо» М

    «Адмирал» — «Динамо» М: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Адмирал Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» из Владивостока и московское «Динамо» в основное и компенсированное время сыграли вничью со счетом 3:3.

    Макс Комтуа
    Макс Комтуа

    В серии буллитов победу бело-голубым принес точный бросок Макс Комтуа.

    Шайбы в составе «Адмирала» в основное время забрасывали Кайл Олсон, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

    За бело-голубых отличились Макс Комута, Джордан Уил и Девин Броссо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо М» (Москва) — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Олсон — 2 (бол., Шулак, Кошелев), 6:28 — 1:0. Шестаков — 1 (Петухов, Кошелев), 20:22 — 2:0. Комтуа — 2 (бол., Шараканов, Мамин), 26:13 — 2:1. Уил — 2 (бол.), 32:10 — 2:2. Петухов — 1 (бол., Шулак, Гутик), 35:39 — 3:2. Броссо — 1 (Мамин, Сикьюра), 59:55 — 3:3Победный буллит: КомтуаВратари: Хуска — Моторыгин (57:43 — 59:55)Штраф: 8 — 12Броски: 41 (12+10+15+4) — 30 (10+12+7+1)

    После 6 матчей «Адмирал» с 8 очками идет пятым в Восточной конференции. Московское «Динамо» (5) — 9-е на «Западе».

    Теннис Бои Прочие