    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини«Бетис» — «Реал Сосьедад»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 19:58
    • В РФС рассказали о максимальном сроке дисквалификации Деяна Станковича
  • 19:54
    • Источник: ЦСКА заинтересован в переходе Кузяева
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Семенов — нападающий «Ак Барса»
    Кирилл Семенов — нападающий «Ак Барса»

    В составе казанской команды голы записали на свой счет Илья Сафонов, Кирилл Семенов и Дмитрий Кателевский.

    У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Ефремов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
    Голы: Сафонов — 1 (бол., Карпухин, Биро), 30:33 — 1:0. Семенов — 3 (Барабанов, Алистров), 34:51 — 2:0. Кателевский — 1 , 51:54 — 3:0. Ефремов — 1 (бол., Зоркин, Кузнецов), 59:16 — 3:1Вратари: Бердин — СамоновБроски: 30 (11+10+9) — 16 (8+4+4)Штраф: 9 — 15

    После этого матча «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на последней 11-й позиции (3 балла).

