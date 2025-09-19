«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Кирилл Семенов — нападающий «Ак Барса» Фото: globallookpress.com
В составе казанской команды голы записали на свой счет Илья Сафонов, Кирилл Семенов и Дмитрий Кателевский.
У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Ефремов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Голы: Сафонов — 1 (бол., Карпухин, Биро), 30:33 — 1:0. Семенов — 3 (Барабанов, Алистров), 34:51 — 2:0. Кателевский — 1 , 51:54 — 3:0. Ефремов — 1 (бол., Зоркин, Кузнецов), 59:16 — 3:1Вратари: Бердин — СамоновБроски: 30 (11+10+9) — 16 (8+4+4)Штраф: 9 — 15
После этого матча «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на последней 11-й позиции (3 балла).