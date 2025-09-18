Хартли — о победе над ЦСКА: Это было как продолжение игры с «Ладой»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Это было как продолжение игры с "Ладой". Мы играли на хороших скоростях, забивали хорошие голы, меньшинство и большинство сыграли здорово. Мы продолжаем добавлять.

Почему отсутствовали Лихачев и Никулин? Это ротация. С возвращением Каюмова и Кирьянова у нас есть намного больше игроков. Каждый день оцениваем состояние игроков.

С чем связано такое большое количество удалений? Мы играем в очень агрессивный хоккей, а действия судьи я не обсуждаю», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й позиции с 7-ю баллами.