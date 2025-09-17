Стал известен тренерский штаб сборной США на Олимпиаде в Милане

Майк Салливан Фото: globallookpress.com
Главным тренером команды станет наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан. Также в тренерском штабе «звездно-полосатых» будут Джон Хайнс, Дэвид Куинн и Джон Торторелла.
Хайнс в текущий момент возглавляет «Миннесоту», Тороторелла ранее работал с «Филадельфией», а Куинн также является помощником Салливана в «Рейнджерс».
Сборная США под руководством Салливана принимала участие в Турнире четырех наций, где в решающей встрече проиграла канадцам.
Хоккейный турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.