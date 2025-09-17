ПерерывБавария — ЧелсиОнлайн
    Стал известен тренерский штаб сборной США на Олимпиаде в Милане

    Хоккей Милан-2026 Хоккей на ОИ-2026 Сборная США
    Федерация хоккея США объявила тренерский штаб, который повезет национальную команду на Олимпиаду-2026.

    Майк Салливан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майк Салливан

    Главным тренером команды станет наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан. Также в тренерском штабе «звездно-полосатых» будут Джон Хайнс, Дэвид Куинн и Джон Торторелла.

    Хайнс в текущий момент возглавляет «Миннесоту», Тороторелла ранее работал с «Филадельфией», а Куинн также является помощником Салливана в «Рейнджерс».

    Сборная США под руководством Салливана принимала участие в Турнире четырех наций, где в решающей встрече проиграла канадцам.

    Хоккейный турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

