Гатиятулин: Мы наиграли больше, чем на один гол

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как я и говорил, мы вернулись чуть назад. Цель на игру была убрать и минимизировать ошибки, которые в прошлых матчах дали фору сопернику. Поэтому игра получилась вязкой, любое большинство могло решить результат. Соперник реализовал два, мы — одно. Сделали под 50 бросков, но забили только один гол.

Проблемы с реализацией? Да, мы наиграли больше, чем на один гол. Реализация хромает, неудачные прошлые матчи накладывают отпечаток, появляется нервозность. Мы над этим работаем, проводим собрания с ребятами, отрабатываем на тренировках моменты. Думаю, всё поправимо.

У команды эмоциональный кризис? Думали на эту тему — вот когда в прошлом плей‑офф шла серия с "Динамо", то там было так, что мы создаём моментов больше, чем соперник, а забиваем меньше. Соперник при этом наказывает нас за каждую вторую ошибку. Концентрация в завершающей стадии — будем доносить это до ребят.

Настраивали ли команду перед дерби Татарстана? Мы говорили об этом ребятам. Для нас это очень важный матч. Тем более идет непростой период. Где‑то мы упростили игру по тактике. Мы хотели убрать ошибки.

Почему "Ак Барс" так неудачно стартовал в этом сезоне? Мы проводили анализ прошлого сезона. Не было стабильности в предсезонной подготовке. На это сделали акцент. Думали, наработанное вернется быстрее. Оказалось, чуть не так. Мы понимаем, что болельщики от нас ждут побед. У нас есть день до следующего матча — мы все разберём и обсудим», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

У «Нефтехимика» теперь 6 очков и 6-е место в таблице Восточной коннференции, «Ак Барс» (3) — предпоследний, 10-й.