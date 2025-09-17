2-й таймБавария — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн («Бавария»)«Бавария» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
    Все новости спорта

    Гатиятулин: Мы наиграли больше, чем на один гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Анвар Гатиятулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин

    «Как я и говорил, мы вернулись чуть назад. Цель на игру была убрать и минимизировать ошибки, которые в прошлых матчах дали фору сопернику. Поэтому игра получилась вязкой, любое большинство могло решить результат. Соперник реализовал два, мы — одно. Сделали под 50 бросков, но забили только один гол.

    Проблемы с реализацией? Да, мы наиграли больше, чем на один гол. Реализация хромает, неудачные прошлые матчи накладывают отпечаток, появляется нервозность. Мы над этим работаем, проводим собрания с ребятами, отрабатываем на тренировках моменты. Думаю, всё поправимо.

    У команды эмоциональный кризис? Думали на эту тему — вот когда в прошлом плей‑офф шла серия с "Динамо", то там было так, что мы создаём моментов больше, чем соперник, а забиваем меньше. Соперник при этом наказывает нас за каждую вторую ошибку. Концентрация в завершающей стадии — будем доносить это до ребят.

    Настраивали ли команду перед дерби Татарстана? Мы говорили об этом ребятам. Для нас это очень важный матч. Тем более идет непростой период. Где‑то мы упростили игру по тактике. Мы хотели убрать ошибки.

    Почему "Ак Барс" так неудачно стартовал в этом сезоне? Мы проводили анализ прошлого сезона. Не было стабильности в предсезонной подготовке. На это сделали акцент. Думали, наработанное вернется быстрее. Оказалось, чуть не так. Мы понимаем, что болельщики от нас ждут побед. У нас есть день до следующего матча — мы все разберём и обсудим», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

    У «Нефтехимика» теперь 6 очков и 6-е место в таблице Восточной коннференции, «Ак Барс» (3) — предпоследний, 10-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Басилашвили — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Басаваредди — Чилич
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие