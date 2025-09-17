Гальченюк: Не получилось на буллитах, значит, будем работать

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обоюдоострая, хорошая игра. Для зрителей интересными были буллиты. Жалко, что лишились очка, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что мы просели по скорости, движение было хорошим. Не могу обвинить наши бригады меньшинства в пропущенных шайбах. Было обидное удаления в овертайме, но спасибо ребятам, что выстояли.

Причины проседания в третьем периоде? Однозначно тут не ответить. Это игра, перехватывание инициатив, кто‑то ошибается. Не могу сказать, что мы встали. Лавка была живая, была здоровая атмосфера.

Доволен ли обороной команды в этом матче? Невозможно играть идеально. Конечно, гол — это чья‑то ошибка. Счет 3:3, три раза они ошиблись, три раза мы ошиблись. Ничего страшного. Не хочу распыляться, что мы плохие, у нас все плохо. Давайте по позитиву: отличная игра, команда сражалась, очко заработали. Не получилось на буллитах, значит, будем работать», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

«Амур» с 6 очками после 5 встреч занимает 6-ю строчку в Восточной конференции, «Сибирь» с 4 баллами пока является 9-й командой Востока в данный момент.