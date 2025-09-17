3-й периодАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
  • 12:50
    • Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Аталантой»
    Все новости спорта

    Гальченюк: Не получилось на буллитах, значит, будем работать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Гальченюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Гальченюк

    «Обоюдоострая, хорошая игра. Для зрителей интересными были буллиты. Жалко, что лишились очка, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что мы просели по скорости, движение было хорошим. Не могу обвинить наши бригады меньшинства в пропущенных шайбах. Было обидное удаления в овертайме, но спасибо ребятам, что выстояли.

    Причины проседания в третьем периоде? Однозначно тут не ответить. Это игра, перехватывание инициатив, кто‑то ошибается. Не могу сказать, что мы встали. Лавка была живая, была здоровая атмосфера.

    Доволен ли обороной команды в этом матче? Невозможно играть идеально. Конечно, гол — это чья‑то ошибка. Счет 3:3, три раза они ошиблись, три раза мы ошиблись. Ничего страшного. Не хочу распыляться, что мы плохие, у нас все плохо. Давайте по позитиву: отличная игра, команда сражалась, очко заработали. Не получилось на буллитах, значит, будем работать», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

    «Амур» с 6 очками после 5 встреч занимает 6-ю строчку в Восточной конференции, «Сибирь» с 4 баллами пока является 9-й командой Востока в данный момент.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сколько голов увидим в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Парижане не оставят шансов сопернику из Бергамо
  • ПСЖ — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие