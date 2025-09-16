ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Жамнов: Радует, что была команда и выбрались из тяжелой ситуации

    Хоккей КХЛ Спартак ЦСКА
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
    Алексей Жамнов

    «Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что была команда и выбрались из тяжелой ситуации. Я горжусь ребятами.

    Сегодня в команде не было сытых котов? Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

    С чем это связано большое количество удалений? Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлестывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Следующий матч «Спартак» проведет 19 сентября в гостях против «Автомобилиста».

