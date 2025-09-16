Жамнов: Радует, что была команда и выбрались из тяжелой ситуации

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(6:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что была команда и выбрались из тяжелой ситуации. Я горжусь ребятами.

Сегодня в команде не было сытых котов? Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

С чем это связано большое количество удалений? Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлестывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Следующий матч «Спартак» проведет 19 сентября в гостях против «Автомобилиста».