Разин: Мы провели идеальный второй период

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У "Северстали" быстрая команда. Пришлось тяжело первые десять минут — много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выровняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство. Жалко, что получилось такое начало третьего периода. Но опять же — считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришёл, поэтому нас с победой.

Почему забиваем в гостях больше, чем дома? Можно только предположить, что гостевые команды, которые приезжают к нам, играют очень самоотверженно. Взять последнюю игру с "Динамо", которую мы провели. 27 блокированных бросков — против такой вязкой обороны всегда тяжело играть. Поэтому и голы так тяжело даются.

Яковлев сегодня не попал в состав, чтобы отдохнул? Да, скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами», — приводит слова Разина пресс-служба череповчан.

«Металлург» следующий матч проведет 18 сентября дома против «Барыса».