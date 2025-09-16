Никитин: Нам нужно расти и понимать, как нужно играть такие игры

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нужно отдать должное сопернику. Мы много глупостей не по игре наделали, глупые удаления, которые давали уверенность сопернику. Нам нужно расти и понимать, как нужно играть такие игры.

Игра Спронга? Он мастер. Моя задача — вписать его в команду, чтобы команда органично все это переживала. Хоккей — командный вид спорта, Спронг — часть команды.

Соскучился ли по атмосфере дерби? Шикарный матч для болельщиков. Но немного своих болельщиков подвели. Ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было. Просто отсутствие опыта. Умному человеку такие игры идут на пользу, такие игры нужно уметь играть», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА следующий матч проведет 18 сентября против «Локомотива» в Москве.