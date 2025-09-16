ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РафиньяКто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Все новости спорта

    Никитин: Нам нужно расти и понимать, как нужно играть такие игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА СКА
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Нужно отдать должное сопернику. Мы много глупостей не по игре наделали, глупые удаления, которые давали уверенность сопернику. Нам нужно расти и понимать, как нужно играть такие игры.

    Игра Спронга? Он мастер. Моя задача — вписать его в команду, чтобы команда органично все это переживала. Хоккей — командный вид спорта, Спронг — часть команды.

    Соскучился ли по атмосфере дерби? Шикарный матч для болельщиков. Но немного своих болельщиков подвели. Ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было. Просто отсутствие опыта. Умному человеку такие игры идут на пользу, такие игры нужно уметь играть», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    ЦСКА следующий матч проведет 18 сентября против «Локомотива» в Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Справится ли «Бавария» с «Челси»?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие